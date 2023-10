Pubblicità

Altri tre dirigenti medici italo-argentini a rimpolpare gli organici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta di Ana Paula Acosta, anestesista, Jeorge Luis Marani, urologo, ed Ezequiel Sande, medico di medicina generale. I professionisti, questa mattina, sono stati ricevuti presso la Cittadella della Salute dal commissario straordinario ASP, Mario Zappia, per la formale sottoscrizione dei contratti. Anche per loro l’immissione in servizio arriva dopo le valutazioni sulle competenze mediche e linguistiche compiute da uno specifico gruppo di coordinamento fra i professionisti che hanno presentato la manifestazione d’interesse ad assumere l’incarico oggetto dell’avviso aperto con il quale l’ASP di Agrigento intende colmare diverse criticità negli organici.