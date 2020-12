MD inaugura oggi il suo primo store a Licata (AG), il 4° in provincia di Agrigento, portando a 94 i punti vendita siciliani.

Lo store – in via Palma n. 121 – occupa circa 1000 m2 e oltre ai reparti di gastronomia, macelleria e panetteria serviti, è dotato anche del reparto pescheria. Gli occupati sono 15, con un’età media di 32 anni e tutti della zona.

Lo store di Licata, dopo quello di Canicattì aperto 10 giorni fa, è tra i primissimi in cui fa il suo esordio un servizio pensato soprattutto in vista delle prossime feste: “MD Cucina per te”, take away di alta gastronomia a base di piatti tipici della tradizione natalizia declinati sulle tipicità locali. Un servizio innovativo, disponibile dal 10 al 31 dicembre, pensato per semplificare la vita e rendere pranzi e cene di famiglia – per quanto rigorosamente contingentate – unicamente un piacere conviviale.

Sempre alle feste è dedicato il primo Catalogo Natale MD che sarà disponibile sul punto vendita di Licata e on line. In 56 pagine, stampate su carta certificata FSC che deriva da foreste gestite in maniera responsabile, l’azienda racconta il meglio della sua offerta per il periodo natalizio, e grazie al QR code l’intero mondo MD è a portata di click.

Spazio infine alla solidarietà con le speciali “Stelle di Natale” benefiche: a anche a Licata sarà possibile partecipare alla raccolta fondi solidale a favore della ricerca scientifica nella lotta al Covid, acquistando le benaugurali piante natalizie. Un’iniziativa che replica e rafforza l’impegno dell’insegna, che quest’estate ha donato 100 mila euro all’Ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento per le malattie infettive e in questi mesi presidio in prima linea per la lotta al Covid.

Al suo interno lo store è organizzato su sei corsie di vendita, con oltre 2000 referenze a marchio tra food (80% circa) e non food, e 6 casse, mentre sul perimetro si trovano sia banchi serviti di gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, sia i laboratori a vista.

Lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00-21:00 e la domenica dalle 8:30-21:00. A disposizione della clientela inoltre un ampio parcheggio con 59 posti auto.