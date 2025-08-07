Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Licata, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, ha eseguito un complesso controllo presso un ristorante sito nella località turistica a San Leone, procedendo al sequestro di circa 115 kg di prodotto ittico e alimentare per mancanza della documentazione che attestasse la rintracciabilità dello stesso. A carico del proprietario è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro in violazione del Regolamento Comunitario 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali dei prodotti alimentari.

All’interno dei locali del ristorante venivano accertate anche evidenti carenze igienico-sanitarie per cui si rendeva necessario l’intervento di personale SIAOA e personale SIAN dell’ASP di Agrigento che, intervenuto sul posto, ha impartito numerose prescrizioni sanitarie, procedendo ad elevare una sanzione di euro 2000 per mancata procedura di autocontrollo e una sanzione di 1000 euro per violazioni relative al “pacchetto igiene”.

Continua costante, quindi, la presenza sul territorio della Guardia Costiera finalizzata anche al controllo dell’intera filiera ittica a tutela del consumatore finale.