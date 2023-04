Pubblicità

Naro – Maxi furto in un negozio di accessori e ricambi per auto e moto. Il bottino ammonta a 50 caschi di guida per motocicli, 60 proiettori per auto, 50 retrovisori e 6 serbatoio per moto. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio e a fare l’amara scoperta è stato il titolare del negozio che ha sporto denuncia ai Carabinieri. Al vaglio ci sono le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. L’impressione degli inquirenti è che ad agire siano stati diversi malviventi.