Il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini – in Sicilia per l’inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano sulla SS 640 – ha incontrato la marineria licatese. Gli operatori licatesi hanno rappresentato al ministro le problematiche del comparto legate soprattutto alla riduzione del pescato a causa delle attività estrattive in corso a poca distanza dalla costa licatese. All’incontro col Segretario federale della Lega hanno preso parte anche l’onorevole Annalisa Tardino e i consiglieri comunali della Lega, Federico, Graci e Ortega.