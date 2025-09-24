ADV

Splendido esordio per Sanfilippo Massimo, giovane atleta di Licata, al Rome Natural Gladiator, prestigiosa competizione di bodybuilding naturale organizzata dalla NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy). L’atleta siciliano ha conquistato l’oro nella categoria Classic e il bronzo nella Open, salendo due volte sul podio in una giornata che segna l’inizio di una promettente carriera. Davanti a una giuria attenta e a centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, Sanfilippo ha impressionato per simmetria, definizione e presenza scenica.

«Un risultato frutto di mesi di lavoro e sacrifici – ha commentato – dedico queste medaglie a chi mi ha sostenuto lungo il percorso». La competizione, punto di riferimento per gli atleti che si allenano nel rispetto dei principi naturali – senza uso di sostanze dopanti – ha confermato il crescente interesse verso questa disciplina, che unisce estetica, etica sportiva e rigore. Dopo questo importante traguardo, Sanfilippo guarda ora alle prossime sfide, a partire dalle nazionali dell’11 ottobre, con lo sguardo puntato anche su appuntamenti internazionali. Intanto, Licata festeggia un talento che porta in alto il nome della città nel panorama italiano del bodybuilding naturale.