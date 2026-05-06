Un velista siciliano tra i candidati al titolo di Velista dell’Anno.
Massimo Licata D’Andrea, protagonista nelle ultime stagioni con South Kensington, è tra i candidati al prestigioso riconoscimento dedicato ai protagonisti della vela italiana.
La candidatura arriva dopo una serie di risultati importanti ottenuti nelle principali competizioni offshore e ORC, portando ancora una volta i colori della vela siciliana ai massimi livelli.
In questi giorni sono aperte le votazioni online e il sostegno degli appassionati può fare la differenza.
È possibile votare qui:
Un grande in bocca al lupo a Massimo e a tutto il team South Kensington per i prossimi impegni internazionali, a partire dall’ORC World Championship di Sorrento.