La Società Licata Calcio e il suo presidente Enrico Massimino hanno rivolto un invito ufficiale a tutte le Scuole Calcio della provincia di Agrigento in vista della prossima gara casalinga di domenica 9 novembre 2025 (ore 15.00) allo Stadio “Dino Liotta”, che vedrà il Licata affrontare il Marsala.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla società, nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani sportivi del territorio, promuovendo un momento di festa e condivisione all’insegna dei valori dello sport: impegno, rispetto e passione.

Programma speciale per i giovani atleti

Prima del fischio d’inizio, tutte le squadre invitate saranno accolte all’interno dello stadio e potranno effettuare un giro di campo con i propri colori sociali, per vivere da protagonisti l’atmosfera unica del “Dino Liotta”.

Ingresso gratuito

Il settore dedicato sarà quello della Gradinata, con ingresso gratuito riservato ai ragazzi delle scuole calcio partecipanti.

«Sarà per noi un grande onore – ha dichiarato il presidente Enrico Massimino – ospitare i giovani del nostro territorio e condividere con loro un pomeriggio di calcio, amicizia e orgoglio gialloblù.»

Un’iniziativa che conferma ancora una volta la volontà del Licata Calcio di essere un punto di riferimento sportivo e sociale per tutta la comunità.