La Società Licata Calcio e il suo presidente Enrico Massimino hanno rivolto un invito ufficiale a tutte le Scuole Calcio della provincia di Agrigento in vista della prossima gara casalinga di domenica 9 novembre 2025 (ore 15.00) allo Stadio “Dino Liotta”, che vedrà il Licata affrontare il Marsala.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla società, nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani sportivi del territorio, promuovendo un momento di festa e condivisione all’insegna dei valori dello sport: impegno, rispetto e passione.

 Programma speciale per i giovani atleti
Prima del fischio d’inizio, tutte le squadre invitate saranno accolte all’interno dello stadio e potranno effettuare un giro di campo con i propri colori sociali, per vivere da protagonisti l’atmosfera unica del “Dino Liotta”.

️ Ingresso gratuito
Il settore dedicato sarà quello della Gradinata, con ingresso gratuito riservato ai ragazzi delle scuole calcio partecipanti.

«Sarà per noi un grande onore – ha dichiarato il presidente Enrico Massimino – ospitare i giovani del nostro territorio e condividere con loro un pomeriggio di calcio, amicizia e orgoglio gialloblù.»

Un’iniziativa che conferma ancora una volta la volontà del Licata Calcio di essere un punto di riferimento sportivo e sociale per tutta la comunità.