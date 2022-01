Pubblicità

“Abbiamo provato a far tornare a Licata Rodrigo Izco ma la sua attale società ha deciso di trattenerlo. Sono comunque molto soddisfatto nel nostro mercato: abbiamo migliorato ulteriormente la difesa aggiungendo un top player come Brunetti e un prospetto importante come Giordano. Davanti abbiamo preferito non intervenire visto quanto bene stanno facendo Minacori e Samake. All’occorrenza c’è Talla che può essere impiegato da seconda punta”. Questo il commento del patron del Licata Enrico Massimino a conclusione della sessione invernale di calciomercato.