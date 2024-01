Pubblicità

L’ospedale San Giacomo d’Altopasso richiama l’attenzione degli utenti all’utilizzo della mascherina in ambienti sanitari. “Con decreto ministeriale – ci spiegano fonti ospedaliere – fino al prossimo 30 Giugno è stabilito che in ospedale e in altre strutture sanitarie si acceda indossando la mascherina. Invitiamo gli utenti a rispettare questa regola decretata oltretutto dal Ministero”.