La Settimana Santa Licatese arriva a un altro momento cruciale: il Martedì Santo appena istituito con decreto vescovile. È la giornata in cui il Cristo alla Colonna esce dalla Carità per poi raggiungere l’Addolorata a Sette Spade. Da lì comincerà poi la processione congiunta che porterà al rientro dell’Addolorata a Sant’Agostino e alla sosta del Cristo alla Colonna al Chiostro San Francesco. Lanterna Tv sarà in diretta: lo streaming comincerà alle ore 17,45 con l’uscita del Cristo alla Colonna dalla Carità per seguire poi la processione congiunta con l’Addolorata. Appuntamento sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.