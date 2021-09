Pubblicità

Il prossimo martedì 28 settembre si riunirà al San Giacomo d’Altopasso di Licata la Commissione Sanità dell’Ars, guidata dal presidente Margherita La Rocca Ruvolo.

Alla Commissione si rivolge l’ex consigliere comunale di Licata, Baldo Augusto, sollecitando “risposte concrete per risolvere il dramma dell’ospedale costituito dalle gravi carenze nell’organico di medici e infermieri”.

“I problemi del San Giacomo d’Altopasso – scrive l’ex consigliere comunale Baldo Augusto – restano irrisolti. I disagi maggiori sono sofferti dal reparto di Ginecologia ed Ostetricia, dove sono rimasti in servizio solo 3 medici, perciò è difficile persino assicurare la copertura dei turni. Ma ci sono carenze d’organico in tutti i reparti. Mi auguro che la presenza a Licata della Commissione Sanità all’Ars possa essere utile per sbloccare, una volta per tutte, la situazione e salvare l’ospedale”.