Clima teso al “Nino Lombardo Angotta” di Marsala all’intervallo del big match del girone A di Eccellenza tra i padroni di casa e il Licata. I tifosi del Licata – arrivati in gran numero a Marsala – sono usciti dal settore loro riservato nell’impianto sportivo marsalese poiché diventati bersaglio del lancio di diverse bombe carta e altri oggetti. Secondo quanto ricostruito, i sostenitori gialloblu sarebbero già usciti dallo stadio. La gara è stata momentaneamente sospesa dal direttore di gara, il signor Apuzzo di Terni.