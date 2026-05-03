Risultati sorprendenti nel primo turno di playoff promozione per quel che riguarda il girone A di Eccellenza. Il Marsala cade in casa contro il Partinicaudace (2-3 il finale dopo i supplementari) e non riesce a sfruttare nemmeno la superiorità numerica. Epilogo peggiore non poteva esserci per i marsalesi.
Pronostico rispettato invece a Cammarata dove il Kamarat regola 2-1 il San Giorgio Piana. La finale sarà Kamarat-Partinicaudace al Di Marco di Cammarata domenica prossima.
Sorpresona a Marsala, in finale ci va il Partinicaudace
Risultati sorprendenti nel primo turno di playoff promozione per quel che riguarda il girone A di Eccellenza. Il Marsala cade in casa contro il Partinicaudace (2-3 il finale dopo i supplementari) e non riesce a sfruttare nemmeno la superiorità numerica. Epilogo peggiore non poteva esserci per i marsalesi.