Al fischio finale di Marocco-Portogallo esplode la festa dei magrebini in varie parti d’Italia e d’Europa. Anche a Licata caroselli di auto con bandiere e clacson della numerosa comunità marocchina lungo i corsi principali per festeggiare la prima volta del Marocco in una semifinale del Mondiale di calcio. Hakimi e compagni compiono un’altra, incredibile impresa in questo straordinario campionato del Mondo in Qatar.