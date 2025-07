Sulla banchina marinai d’Italia, un’ambulanza del 118 sta per accogliere un marittimo portato a terra dalla motovedetta della Guardia costiera a seguito di un malore. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe ferito ad una gamba a bordo di una imbarcazione in transito da Licata. Da lì è partita la macchina organizzativa che ha coinvolto la centrale operativa della Capitanerai di Porro per la predisposizione del soccorso.