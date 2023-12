Pubblicità

Prende il via questa sera, 15 dicembre, il cartellone degli eventi organizzato dall’amministrazione comunale per allietare il Natale licatese. Si comincia con un artista d’eccezione: il cantautore e polistrumentista siciliano Mario Venuti che con il suo sound raffinato incanterà il pubblico a partire dalle ore 21.30 in piazza Progresso. Per l’occasione, il palco che ospiterà il concerto è stato allestito ai piedi del Municipio. Contestualmente saranno aperti anche i mercatini di Natale di corso Vittorio Emanuele.