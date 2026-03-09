La marineria licatese proclama lo stato di agitazione. Come tutti quelli siciliane, anche il comparto licatese chiede un incontro a breve con con il governatore della Regione, il Presidente Renato Schifani, per richiedere la sospensione dei pagamenti contributivi e poter attingere dal fondo di solidarietà (Irfis) per dare sollievo ad un settore gravemente segnato dei recenti rincari del carburante a causa del conflitto in atto nel Golfo Persico e per la condizione del mare, condizionato pesantemente dalla presenza di mucillagini.
La comunicazione è da parte della Coop pescatori di Licata, presidente Carlo Albo, dell’Ass. Giovani Pescatori presieduta da Rosario Cosentino e da Clik fish, presidente Luca Meli.