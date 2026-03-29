“Abbiamo apprezzato l’attenzione che il ministro Matteo Salvini ha prestato alle esigenze del nostro comparto e la programmazione di un imminente tavolo tecnico fissato a Roma”.

A dirlo, in una nota, è la delegazione della marineria Licatese presente ieri a Messina in occasione della manifestazione pro ponte.

“Ringraziamo l’onorevole e Presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale Annalisa Tardino per il fondamentale apporto nell’organizzazione dell’incontro diretto con il Ministro. Ringraziamo il Sindaco Angelo Balsamo che sarà al nostro fianco anche in occasione del prossimo tavolo tecnico in programma a Roma per discutere delle nostre problematiche. Un grazie va all’assessore comunale Giuseppe Federico per la costanza avuta nel seguire il Nostro stato di agitazione e all’assessore Gaspare Antona per la vicinanza. Abbiamo apprezzato particolarmente – concludono i pescatori licatesi – il fatto di essere stati ricevuti come comparto intero dal Ministro che ha voluto ascoltare le esigenze di tutti e non solo di una piccola delegazione. Questi sono fatti concreti e non parole”.