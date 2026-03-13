Una istanza urgente per l’adozione di misure di salvaguardia a sostegno del comparto ittico è stata presentata Al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

​Illustrissimo Presidente,

​nella qualità di Assessore delegato all’Agricoltura e alla Pesca del Comune di Licata, avverto l’obbligo istituzionale di sottoporre alla Sua attenzione la drammatica congiuntura economica che sta investendo la marineria locale, asse portante dell’economia del nostro territorio e dell’intero bacino meridionale dell’Isola.

​L’attuale scenario geopolitico, pesantemente influenzato dal conflitto in Iran e dalle conseguenti tensioni nel quadrante mediorientale, ha innescato una deriva speculativa insostenibile sui costi energetici. Il prezzo del gasolio per uso professionale ha raggiunto picchi tali da vanificare qualsivoglia marginalità economica per gli operatori del settore.

​Analisi della crisi e impatto socio-economico:

​Asfissia Finanziaria: Le imprese ittiche, già provate da anni di restrizioni normative e calo della risorsa idrica, si trovano oggi nell’impossibilità di onorare le scadenze fisse proprie di ogni titolare di Partita IVA (oneri previdenziali, assicurativi e tributari), a fronte di costi vivi di esercizio che superano sistematicamente il ricavo del venduto.

​Erosione del Reddito Familiare: Il venir meno della stabilità economica per centinaia di nuclei familiari legati all’indotto della pesca sta determinando una crisi sociale senza precedenti. La percezione di un futuro incerto e l’assenza di garanzie minime per il sostentamento domestico stanno logorando il tessuto civile della nostra comunità.

​Criticità di Ordine Pubblico: Si registra tra i lavoratori un clima di esasperazione che non può più essere ignorato. La mancanza di risposte concrete rischia di tradursi, nel brevissimo periodo, in forme di protesta e contestazioni che potrebbero compromettere la regolare attività portuale e la stabilità sociale del territorio.

​Richiesta di Intervento:

​Alla luce di quanto sopra, si formula formale istanza affinché il Governo Regionale intervenga con la massima urgenza, attuando misure di sostegno straordinarie e strutturali. Nello specifico, si sollecita la valutazione di:

​Indennizzi diretti per il ristoro dei costi energetici (caro-gasolio);

​Sgravi o moratorie sui tributi di competenza regionale per le imprese del comparto;

​Attivazione di fondi di emergenza per garantire la continuità reddituale dei lavoratori marittimi in questa fase di crisi internazionale.

​L’Amministrazione Comunale di Licata, pur nei limiti delle proprie competenze, è pronta a collaborare con gli uffici regionali per definire i criteri di un intervento che sia equo e tempestivo. Non possiamo permettere che congiunture esterne cancellino un patrimonio produttivo e sociale di tale valore.

​In attesa di un autorevole cenno di riscontro, Le rinnovo i sensi della mia più alta stima e considerazione.

​L’Assessore all’Agricoltura e alla Pesca Comune di Licata – Giuseppe Federico