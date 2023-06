Pubblicità

Piano traffico a Marina di Palma, il Partito Democratico contesta il provvedimento in vista dell’estate 2023.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Stefano Castellino in risposta all’interrogazione del consigliere del Partito Democratico Ugo Farulla, l’amministrazione comunale intende confermare a Marina di Palma il piano del traffico dello scorso anno, un piano che, diversamente da quanto affermato dal sindaco in consiglio comunale, ha mostrato evidenti problemi.

Innanzitutto, va segnalato l’inutile giro delle macchine attorno a piazzale Antille durante le ore di vigenza della ZTL, poiché rende difficoltoso il passaggio dei pedoni nel tratto tra via Bahamas e il lungomare, costringendoli a delle autentiche chicane, data la presenza delle automobili parcheggiate sul marciapiede, rendendo difficilissimo il passaggio con carrozzine e passeggini, col solo risultato di creare confusione e aumentare lo smog.

Incomprensibile poi il doppio senso sul viale Mediterraneo nelle ore della ZTL, dato che spesso provoca ingorghi.

Completamente da rivedere, infine, il passaggio della navetta sul lungomare, rendendo fastidiosa e meno sicura per i bambini la passeggiata.

Tenuto conto di queste e altre criticità, come il mancato contrasto al parcheggio selvaggio anche durante la settimana, il Partito Democratico propone un piano del traffico che parte da un’analisi delle esperienze portate avanti dal 1999, anno in cui fu introdotta per la prima volta la ZTL.

Obiettivi del piano sono quelli di ridurre il numero di macchine circolanti, di consentire una passeggiata nella massima serenità a residenti, cittadini e turisti, di evitare gli ingorghi cui si è assistito anche la scorsa estate e ridurre al minimo il sacrificio dei residenti.

ZTL/AREA PEDONALE

· Dal venerdì alla domenica (festivi e prefestivi) dalle 21,30 alle 22,30 ZTL. Dalle 22,30 all’1,00 area pedonale. Ciò per consentire due ore e mezza di passeggiata senza il disturbo delle macchine a beneficio soprattutto dei bambini e con un sacrificio minimo per i residenti, in favore dei quali dovranno prevedersi parcheggi riservati. Ovviamente, saranno previste eccezioni per i portatori di handicap che potranno accedere anche durante l’orario dell’area pedonale. Dall’1,00 alle 3,00 riprende la ZTL.

· La Ztl inizia ai piedi della via Bahamas, dove andrà ricollocato l’occhio di falco acquistato negli anni scorsi, e termina al piazzale Crucilli.

· Per accedere a Marina di Palma con la macchina ci saranno 2 possibilità: dallo Zingarello per parcheggiare nella spiaggia (con l’auspicio che si trovino nei prossimi anni spazi all’esterno di Marina di Palma che consentano di eliminare tale parcheggio) dove andranno collocate delle staccionate per delimitare l’area di parcheggio ed evitare gli affossamenti di macchine cui si assiste tutte le sere; da via Bahamas con obbligo di svolta a sinistra verso viale Mediterraneo che sarà a senso unico e con divieto di parcheggio.

· Oltre che sulla spiaggia, si potrà parcheggiare in un’area esterna, con l’introduzione di un bus navetta che attraversi il viale Mediterraneo, giri a piazzale Antille (dove è prevista la fermata) e ritorni da viale Mediterraneo al parcheggio esterno.

· Con lo stesso percorso, si potrà prevedere anche un bus navetta da Palma (come provato la scorsa estate dall’attuale amministrazione ma con diverso percorso per evitare che passi sul lungomare rovinando la passeggiata).

· I bus navetta dovranno rimanere attivi oltre l’orario di conclusione della ZTL per consentire il recupero delle autovetture.

Si precisa che l’area pedonale sarebbe vigente soltanto per 2 ore e mezza, con sacrificio minimo per i residenti che sarebbero ricompensati, comunque, dalla presenza di parcheggi loro riservati.