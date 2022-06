Pubblicità

Il PD di Palma di Montechiaro prende posizione su alcuni aspetti connessi alla viabilità nelle zone balneari.

Il Partito Democratico, come sempre e da vocazione, intende puntare i riflettori verso i gravissimi problemi di non governo che, nelle ultime settimane, attanagliano la vivibilità di luoghi e persone, indignando l’opinione pubblica.

Chiediamo tutela, sicurezza e rispetto. Svariati i problemi per i quali diamo voce, con fermezza e determinazione, per ottenere impegno, dedizione, risposte e soluzioni che sono già visibilmente disattesi.

Assistiamo, in primis, al riemergere del grave problema idrico, tanto affievolitosi nei mesi precedenti alla caccia di consensi, ed ora riemerso prepotentemente, con una turnazione diluita nei tempi, che rende la quotidianità difficile da gestire, spesso costretta all’approvvigionamento personale, soltanto per chi può affrontare queste ulteriori spese.

E mentre, noi, componenti del Partito Democratico, siamo immersi nelle preoccupazioni e nelle proposte di risoluzione di questi e ulteriori problemi segnalati dalla cittadinanza attiva, ci ritroviamo tutti, cari concittadini, ad assistere ed osservare basiti, a strategie e giochi di potere, e spartizione delle poltrone, a Consiglio comunale non ancora insediato, ampiamente diffuse a mezzo stampa.

E noi, piuttosto, segnaliamo altre riserve.

Parliamo, ancora, della trascuratezza osata in tutte le località balneari del litorale palmese, inaccessibili ed impervie e, in special modo della viabilità, pesantemente compromessa di Marina di Palma, dove tutte le fontanelle clamorosamente sono a secco a stagione estiva già avviata.

Chiediamo alle persone con disabilità, alle madri con bambini in passeggino, a bambini con animali domestici a spasso, a ciascuno di voi, cittadini di Palma di Montechiaro di andare a “respirare un po’ di iodio: che fa bene alla salute” e provare a frequentare il lungomare nelle ore serali.

Il PD prende posizione pubblicamente su tali questioni sulla sicurezza e chiede quali interventi urgenti l’amministrazione intende mettere in atto per risolvere le problematiche in corsa, auspicando progettualità nei tempi celeri, una circolazione dei veicoli corretta a tutela e nell’interesse dei pedoni tutti, nelle loro plurime dimensioni di umanità, molte di queste ampiamente violate in contesti di questo tipo nonché scongiurare dispersione turistica e danni all’economia.

L’educazione stradale è del tutto inesistente, inversamente proporzionale al proliferare dell’inquinamento da smog e acustico: la soddisfazione della noia, con tediosi e ripetuti giri di boa lungomare a danneggiamento dell’economia e dell’aria, routine soltanto utile a sfidare le norme di sicurezza del codice della strada riguardo all’andatura, alle fermate e alle soste che sono barbaramente protratte su entrambi i marciapiedi, riservati, per natura e destinazione, esclusivamente ai pedoni.

Chiediamo che sia tutelata l’area del sagrato della chiesetta Santa Maria delle Grazie, profanata, a tutte le ore del giorno e della notte, per scopi e azioni contro la morale e l’ordine pubblico, trasformando la sede in teatro di risse, orinatoio e fornicazione.

Chiediamo, inoltre, maggiore attenzione per la località balneare di Ciotta, per troppo tempo dimenticata e abbandonata a se stessa dove ancora oggi manca l’illuminazione pubblica e una maggiore attenzione per tratti di strade che risultano essere impraticabili e per le spiagge che andrebbero attrezzate con un numero maggiore di cestini per il conferimento dei rifiuti.

Il circolo del Partito Democratico di Palma di Montechiaro