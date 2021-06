Pubblicità

Droga tra gli ortaggi. A scoprirla a Licata, nell’Agrigentino, è stata la Polizia durante un controllo in un’azienda agricola.

In una serra, nascoste tra le piante di pomodoro e zucca, gli agenti hanno trovato cinque piante di cannabis piantate in secchi di plastica per un peso complessivo di quasi 1,5 chili di droga. L’agricoltore, proprietario delle serre, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente.