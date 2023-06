Pubblicità

Tragico evento avvenuto a Licata nel pomeriggio di oggi 30 giugno. G.A., uomo di 54 anni, è stato trovato morto tra gli scogli del Porto di Marianello. Ancora non chiare le cause del decesso, ma dalle prime ricostruzioni potrebbe essere stato un incidente. La Capitaneria e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per cercare di fare chiarezza sull’accaduto. L’uomo era scomparso da 24 ore, intanto adesso si attende l’arrivo del Magistrato. La salma si trova all’interno della Camera Mortuaria per l’ispezione del medico legale.