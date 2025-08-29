Emergono i dettagli finali sul nido di Caretta-caretta di Marianello. Questa mattina il WWF ha proceduto all’ispezione e quindi a rendicontare l’attività interna al nido.

Alle prime ore del mattino del giorno 29 di giugno mamma caretta ha deposto ben 78 uova nel miglior punto della spiaggia di Marianello. Il nido si è schiuso domenica scorsa. Dall’ispezione si evince che sono nate 72 tartarughine, sicuramente un bel traguardo e una percentuale altissima per la spiaggia di Marianello dove la splendida sabbia super fine ha fatto sì che l’incubazione andasse a buon fine.