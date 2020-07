Mastelli e isole ecologiche sulla spiaggia di Marianello, WWF, Pro Civis e Capitaneria hanno collocato i presidi sull’arenile.

Abbiamo sentito il responsabile della sezione cittadina del WWF Gino Galia. “Questa mattina abbiamo inaugurato nella spiaggia di Marianello, i mastelli che abbiamo costruito insieme alla Procivis. Erano presenti le 2 associazioni, il vice sindaco Antonio Montana il comandante del porto e l’amministratore delegato dell’Iseda.

Abbiamo lavorato per in mese intero per realizzare questi fantastici mastelli, abbiamo apposto le figure a cartone animato per i più piccoli. Il nostro futuro sono loro e quindi li dobbiamo spronare ed abituare ad una vita più sostenibile. Il nostro pianeta non può aspettare più dobbiamo in qualche modo fermare l’inquinamento, a Licata iniziamo da Marianello e che Dio ce la mandi buona affinché la gente, i nostri concittadini, possano prendere sul serio questo trampolino di lancio”.