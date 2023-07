Pubblicità

I parcheggi sullo spiazzo che porta alla spiaggia di Marianello saranno liberi per la stagione estiva e verranno anzi regolamentati meglio a disposizione dell’utenza. L’annuncio – in un’intervista rilasciata a Lanterna Tg – è del Presidente dell’Autorità Portuale di Sistema del Mare, Pasqualino Monti, venerdì in visita istituzionale a Licata dove – accompagnato dall’europarlamentare Annalisa Tardino – ha incontrato dapprima la Guardia Costiera e poi l’amministrazione comunale. “Mi sembra corretto fare delle doverose precisazioni – le parole di Monti – nessuno ha mai detto che Marianello sarebbe diventato un parcheggio a pagamento. Non c’è mai stata questa intenzione. Abbiamo massimo rispetto per il fatto che si tratti dell’unica spiaggia cittadina e che i Licatesi utilizzano questo parcheggio. Abbiamo semplicemente detto – conclude il Presidente dell’Autorità Portuale di Sistema – che realizzeremo la segnaletica d’ingresso e delle strisce bianche per evitare che ci siano ingorghi e problemi”.