Pubblicità

“La spiaggia di Marianello e i lidi non sono accessibili. Ma Licata non è a vocazione turistica?”. La denuncia è di Viviana Giglia, giovane licatese da anni impegnata in una battaglia anti barriere architettoniche per chi è costretto a muoversi a bordo di una carrozzina. Viviana Giglia ha affidato ad un post Facebook il proprio malcontento, ricevendo centinaia di commenti. A Marianello non è ancora effettivamente stata installata la pedana che dall’ingresso permette di arrivare sul bagnasciuga anche chi non è autonomo.