Gli agenti del Commissariato di Polizia sono intervenuti sulla darsena di Marianello dove un uomo (pare si tratti di un pescatore) si era barricato a bordo di una imbarcazione armato di coltello. I militari hanno fatto desistere l’uomo che sarebbe stato fatto scendere e sarà adesso accompagnato in ospedale. Non si conoscono i motivi del gesto. La zona è stata transennata per permettere le operazioni delle forze dell’ordine.