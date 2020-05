L’accesso alla spiaggia di Marianello è allo stato attuale impraticabile. Un blocco di sabbia durante la stagione invernale ha infatti creato una sorta di duna che, di fatto, scherma l’ingresso alla più vicina spiaggia della costa licatese. In vista dell’ormai imminente stagione estiva è evidente che si dovrà intervenire per rendere praticabile l’accesso. In questa fase, i disagi maggiori li stanno riscontrando i titolari degli stabilimenti balneari presenti sulla spiaggia di Marianello. L’ultimo dpcm autorizza infatti la manutenzione delle strutture ma, per le attuali condizioni dell’ingresso a Marianello, il passaggio di uomini e mezzi è ostruito. “Le segnalazioni le abbiamo già fatte – il commento di uno degli operatori balneari di Marianello – durante la stagione estiva abbiamo visto crescere questo blocco di sabbia. Oggi attraversarlo richiede fatica e serve un urgente intervento per livellarlo ad altezza della sede stradale”.