L’incidente occorso alla piccola Maria Vittoria ha tenuto in apprensione per giorni la comunità licatese. Ora che la situazione è notevolmente migliorata, da parte della famiglia arrivano i ringraziamenti a quanti si sono prodigati.

Papà Gabriele Faraci e mamma Ilenia Curella hanno affidato a un post social il loro sentimento di gratitudine. “Volevamo ringraziare dal profondo del cuore per aver salvato nostra figlia in una corsa contro il tempo: l’ospedale Villa Sofia di Palermo reparto di Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione. Ringraziamo i componenti dell’elisoccorso (rianimatore pilota e infermiere), ringraziamo l’ospedale di Licata reparto pediatrico e Radiologia per la velocità di gestire l’emergenza, i dottori anestesisti e rianimatori per essere immediatamente intervenuti e capire la gravità. Ringraziamo anche l’onorevole e amico Angelo Cambiano per la disponibilità data di qualsiasi necessità, ringraziamo i ragazzi della curva Licata Calcio per lo striscione di buona guarigione, ringraziamo Padre Stefano Principato per aver pregato anche lui la nostra Madonna Addolorata e per chiudere tutte le persone che ci sono state vicine con chiamate messaggi e preghiere illimitati dando supporto e disponibilità su tutto. Speriamo di non aver dimenticato nessuno. GRAZIE ❤️”.