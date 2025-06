Maria Sitibondo ha rassegnato le proprie (irrevocabili) dimissioni dalla carica di assessore comunale. Con una nota protocollata via Pec sabato scorso, 28 Giugno, l’ormai ex componente della Giunta Balsamo ha ufficializzato la propria decisione di fare un passo indietro. Resta in carica come consigliere comunale. Le dimissioni si riferiscono infatti solo all’assessorati allo Sport, Turismo e Spettacoli. Tra i passaggi più salienti della nota indirizzata a Sindaco e Presidenza del Consiglio, Sitibondo evidenzia come “ho maturato la mia decisione perché non voglio che la mia attuale condizione di indagata nell’ambito di un procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Agrigento vertente su accuse che coinvolgono la mia posizione di amministratore possa prestarsi a qualsivoglia strumentalizzazione e, comunque, possa recare qualche pregiudizio all’attività amministrativa, alla Giunta, al Sindaco e soprattutto alla città che con dedizione ed onore ho cercato di servire”.

Maria Sitibondo – nell’inchiesta della Procura di Agrigento – è stata destinataria della misura dell’obbligo di dimora con divieto di uscita dalle ore 20 alle ore 7.