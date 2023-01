Pubblicità

Il Comitato civico Fondachello-Playa scrive all’ufficio comunale di Protezione civile per la collocazione dei sacchi di juta.

Oggetto: Consegna 400 Sacchi di Juta per Arginare l’avanzamento del Mare nel Quartiere Fondachello – Playa.

Con la presente, il comitato in epifere, in riferimento alle precedenti comunicazioni di aiuto, protocollate al Vostro ufficio, relative alle Comunicazioni sull’avanzamento del Mare che continua imperterrito ad avanzare, senza che nessuno intervenga, pur sapendo che la soluzione in oggetto, sia una soluzione tampone, (ma pur sempre una soluzione considerato l’immobilismo politico che non ha nemmeno risposto alle precedenti richieste di aiuto per il quartiere, di cui Protocollo n° 73869 del 30/12/2021), consegna alla Spettabile Protezione Civile, n° 400 sacchi di Juta da collocare nelle strade adiacenti al mare del quartiere Fondachello, in modo che lo stesso, considerate le continue mareggiate, non arrivi alle abitazioni dei cittadini, i quali negli ultimi 30 anni hanno subito l’avanzamento del mare di più di 600 metri dalle loro fabbricazioni.

Il Comitato civico Fondachello-Playa