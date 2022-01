Pubblicità

Non è ancora arrivato alcun riscontro alle due note protocollate tra fine 2021 e inizio 2022 dai residenti nel quartiere Fondachello-Playa per evidenziare e chiedere interventi relativamente alla condizione in cui versa la zona costiera più vicina agli insediamenti urbani.

“Come responsabile del quartieri e del gruppo di appoggio – ci ha dichiarato Milena Bonvissuto – mi chiedo come mai ancora ad oggi non è arrivato nessun cenno da parte degli enti nominati nel protocollo 70972 presentato il 14 dicembre 2021.

Il mare anche nel suo normale moto ondoso si spinge verso l’interno. Chiediamo all’amministrazione che almeno ci dia qualche cenno in maniera tale da preparare ulteriori prove.

Siamo consapevoli che l’amministrazione non ha la possibilità di realizzare un progetto di tale portata a causa di fondo, ma quantomeno ci indichi qualche strada da seguire”.