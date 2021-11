Pubblicità

Un anziano è stato tratto in salvo da Vigili del Fuoco e Protezione civile in contrada Fondachello, all’altezza di via Maresciallo Casano. L’uomo era rimasto all’interno della propria abitazione – una delle più vicine al mare – mentre una mareggiata è entrata all’interno del quartiere. Si tratta di una persona costretta a muoversi in carrozzina per cui questa vicenda si è conclusa solo con un brutto spavento. Ma restano i problemi idro-geologici a Fondachello.