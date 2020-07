Domenica di intenso lavoro per i bagnini del Molly Club. Nonostante il mare forte, numerosi bagnanti hanno infatti deciso comunque di fare il bagno a distanza dalla riva. In due casi si è reso necessario l’intervento dei bagnini Dario Vincenti e Moreno Pregno chiamati a raggiungere e trarre in salvo due persone in evidente difficoltà a causa della corrente che non permetteva loro di avvicinare la battigia. Uno dei due salvataggi è stato particolarmente complicato visto che il bagnante era ormai esausto.

Nella foto il bagnino Dario Vincenti sulla torretta.