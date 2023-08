Pubblicità

Selfie e foto per le web star Marco e Mattia Munda, gemelli tiktoker da 4 milioni di follower. Di origini licatesi ma residenti da anni a Vercelli, Marco e Matteo Munda, tiktoker stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Licata dove sono stati riconosciuti da moltissimi followers. Per loro ieri sera passeggiata (con annesse richieste di selfies) in centro.