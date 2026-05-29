La quarta edizione del Vivere&Viaggiare Dj contest avrà un ospite d’eccezione. Dopo Fargetta e Cristian Marchi, sarà la volta dell’attore Marco Bocci. Sarà lui la Special guest a guidare la giuria composta da Marco Magliarisi, Gaspy Dj, Anna Triglia, Mario La Rocca, Sergio Matina, Jo Corbo e Francesco Bonafede. Durante l’evento prevista una sax session a cura di Giuseppe Finocchiaro. La serata – in programma il prossimo 8 Agosto alle ore 22 in Piazza Progresso – sarà presentata da Riccardo Gaz e Gloria Incorvaia. Per il primo classificato in palio c’è una crociera MSC.
Marco Bocci ospite speciale del DJ Contest Vivere&Viaggiare 2026
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