Pubblicità

Il telegiornale di sabato 3 dicembre di Licata 4you web channel.

In scaletta.

IN VIA PRINCIPE DI NAPOLI NON SI PASSA PIÙ, CHIOME DEGLI ALBERI INVADONO MARCIAPIEDE

TOMBINO RUMOROSO, IN VIA BARRILE NON SI DORME PIÙ

UNICURS LICATA, CONCLUSI PERCORSI FORMATIVI ASI E OSA

LICATA CALCIO, RINVIATA LA SFIDA CONTRO LA POLISPORTIVA SANTA MARIA