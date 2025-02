L’imprenditore Marcello Giavarini ha vissuto una bella esperienza a Dubai dove la comunità italiana ha assistito al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

“Sono onorato di essere stato invitato ad assistere come spettatore al concorso Sanremo a Dubai, organizzato dalla comunità italiana – le parole dell’imprenditore – Ho avuto il privilegio di immergermi in una cultura accogliente che riflette il meglio della nostra Italia. Il concorso ha visto la partecipazione degli italiani residenti a Dubai, il cui scopo principale era mettersi in gioco e divertirsi. Questo spirito di amicizia ha reso l’evento speciale.

Sono stato particolarmente colpito dalla prestazione di Paola e suo marito Maurizio Maldini nell’interpretazione dei Ricchi e Poveri, e dalla scioltezza e dai bellissimi abiti della presentatrice Maura Tavana. Sicuramente il prossimo anno parteciperò anche io come cantante, passione che porto da anni nel mio cassetto dei sogni”.