Un importante riconoscimento per il Presidente di Egogreen Marcello Giavarini.

L’imprenditore è stato insignito del prestigioso titolo di Paul Harris Fellow, la massima onorificenza del Rotary International, conferita dal Rotary Club di Agrigento.

Un riconoscimento che viene assegnato solo a chi si distingue per l’impegno verso la comunità e lo spirito di servizio, in linea con i valori promossi dal fondatore Paul Harris.

“A ritirare il premio, in rappresentanza del Presidente – si legge in una nota aziendale – è stato Maurizio Mulè, Responsabile Amministrazione di EgoGreen. Un momento di orgoglio per tutto il nostro team”.