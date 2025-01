Dopo i fatti di Milano avvenuti nella notte di Capodanno, arriva la presa di posizione dell’imprenditore Marcello Giavarini.

“In qualità di cittadino italiano e profondamente legato alla nostra amata Repubblica – le sue parole – esprimo il mio più profondo dispiacere e indignazione per il vile atto di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni avvenuto la notte del 31 dicembre 2024 in piazza Duomo a Milano. Questo comportamento è un’offesa non solo alle istituzioni, ma a tutti noi Italiani che crediamo nei valori di rispetto, unità e democrazia che la nostra nazione rappresenta.

La mia condanna per questi atti è ferma e incondizionata – continua Giavarini – Tutti i cittadini devono rispettare le nostre leggi e a contribuire a mantenere l’onore e la dignità della nostra cara Italia, affinché l’Italia resti un luogo sicuro e accogliente per tutti”.