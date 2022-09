Pubblicità

“Grazie al contributo di un nostro concittadino, Marcello Giavarini siamo riusciti ad assicurare la revisione e l’assicurazione per 6 mesi del nostro fuoristrada. Anche quest’inverno la nostra Pajero sarà disponibile per le emergenze. Grazie a nome di tutti gli associati, un contributo dato a tutta la comunità licatese per tramite l’associazione”.

A renderlo noto, con un post social di ringraziamento, è l’associazione Pro Civis.