Alla presentazione della nuova maglia della Pro Sesto, anche Marcello Giavarini, presidente di Egogreen, realtà emergente nel settore dell’energia, con un passato da patron dell’Akragas calcio in Serie C.

Nel presentarsi a Sestonotizie.it, è voluto partire dalla strettissima attualità facendo riferimento alla graduatoria realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it.

Secondo questa classifica la ‘sua’ Agrigento è primatista della Sicilia per indice di vivibilità climatica. “Vedete, ritengo che sia sempre importante guardare alla proprie radici e alla propria storia e quindi l’orgoglio di apprendere, a oltre 1.000 chilometri distanza, che Agrigento è ai vertici di una classifica importante e qualificata – spiega – è ancora più grande”. “A rendere ancor più significativo questo primato – prosegue l’imprenditore e filantropo agrigentino, che oggi vive a Milano – è il quinto posto assoluto nella classifica delle province di tutta Italia. Un risultato che, oltre a essere motivo di soddisfazione, deve essere anche stimolo a crescere ancora per far diventare sempre più Agrigento e l’intera provincia punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale”.

Ai microfoni di Sestonotizie.it, Marcello Giavarini ha espresso il proprio apprezzamento per la nuova organizzazione societaria della Pro Sesto, evidenziando la solidità e la visione del progetto: “Ho partecipato alla presentazione perché conosco personalmente alcuni dei protagonisti coinvolti nella nuova gestione della Pro Sesto. Il progetto è ben strutturato, concreto e con una visione chiara. L’augurio agli amici protagonisti di questa iniziativa è che possa portare risultati importanti” ha dichiarato Giavarini.