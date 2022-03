Pubblicità

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento intende affidare, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà dell’Ente della zona gruppo 7 (ex gruppo 2), mediante un accordo quadro annuale con un solo operatore economico.

Diciotto le scuole interessate: Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento, I.T.C.E.T. “L. Sciascia” di Agrigento, I.I.S.“G. Galilei” di Canicattì, l’I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì, Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ I.I.S. “Ugo Foscolo” di Canicattì, Liceo Classico “Linares” di Licata, “Re Capriata” di Licata, “E. Fermi” di Licata e “Curella” e I.I.S. “E. Fermi” di Licata, , I.T.C.”Federico II” di Naro, I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento, I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento a Porto Empedocle, I.P.I.A.M.”Miraglia”-I.I.S “Don Michele Arena” di Sciacca, I.I.S “Don Michele Arena”-I.P.C. “Friscia” di Sciacca, Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, Istituto Magistrale Liceo Scientifico e Scienze Umane “Politi” di Agrigento, Istituto Magistrale “M. L. King “ di Favara e il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Lampedusa.

La progettazione eseguita dal settore “Edilizia Scolastica” prevede un importo a base d’asta di affidamento di € 255.066. Le istanze per l’indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata dovranno pervenire del entro le ore 12:00 del giorno 5 aprile 2022 in modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale Appalti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I lavori previsti comprendono il ripristino edilizio della funzionalità delle scuole; lavori di falegnameria; lavori di sistemazione e/o sostituzione di infissi, vetrate; lavori di impiantistica; lavori di sistemazione di spazi esterni; lavori di ripristino delle condotte fognarie e idriche. Richiesto anche il pronto intervento per eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza.

L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, il giorno 7 aprile alle ore 8:30 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di Via Acrone 27 ad Agrigento.