IL COMUNE RIFA’ I VIALETTI INTERNI E L’IMPIANTO IDRICO, IL CIMITERO DI MARIANELLO CHIUDE PER DUE GIORNI.

Decolla l’intervento di manutenzione straordinaria del cimitero di Marianello, uno dei due camposanti di Licata.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Balsamo, ha deciso di migliorare le condizioni del cimitero, rifacendo tutti i vialetti interni e l’impianto idrico. In questo modo l’accesso alle sepolture diventerà più comodo e, allo stesso tempo, l’impianto idrico sarà più funzionale.

I lavori verranno realizzati in tempi record, per limitare al minimo i disagi per tutti coloro i quali raggiungono il cimitero per far visita ai propri cari, perciò il camposanto di Marianello rimarrà chiuso solo per due giorni: martedì 21 e mercoledì 22 ottobre.

L’intervento viene eseguito in questo periodo anche per rendere più accogliente il cimitero di Marianello il primo ed il 2 novembre, giorni tradizionalmente dedicati alla commemorazione dei defunti, quando migliaia di persone raggiungono il sito.

Nessuna chiusura, invece, per l’altro cimitero cittadino, quello dei Cappuccini, che sarà aperto regolarmente anche nei giorni in cui il camposanto di Marianello resterà chiuso.