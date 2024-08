Pubblicità

Attraverso una nota ufficiale, l’onorevole Angelo Cambiano ha espresso soddisfazione dopo i recenti ottimi risultati ottenuti nella manovra finanziaria approvata all’ARS. Questo il testo della nota. “Sono lieto di comunicare alla cittadinanza di Licata i risultati ottenuti grazie al mio impegno nella manovra finanziaria recentemente esaminata e approvata. Oltre alla questione dell’emergenza idrica – per la quale ho avviato un iter significativo, attualmente in corso, con tutti gli attori istituzionali di riferimento, per l’installazione di un modulo di dissalazione nel Comune di Licata, ad oggi unica soluzione significativa in grado di garantire un approvvigionamento idrico adeguato e sostenibile per il nostro territorio – grazie all’approvazione di alcuni importanti emendamenti, la nostra città potrà beneficiare di significative risorse destinate a progetti fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e per il benessere della nostra comunità.

Ecco i risultati ottenuti:

– 500.000 € per la realizzazione di un modulo terziario di depurazione e di una vasca per l’accumulo d’acqua destinata all’agricoltura. Questi interventi non solo miglioreranno la gestione delle risorse idriche, ma contribuiranno anche a sostenere l’agricoltura locale, messa duramente a rischio dalla crisi idrica.

– 300.000 € per la creazione di un’area fitness con pista di atletica leggera e un’area giochi per bambini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione dello sport e del benessere per tutte le fasce d’età nella nostra comunità, ma è una strategia vincente per migliorare la salute pubblica, promuovere la socializzazione e contribuire a una comunità più sana e vivibile.

– 320.000 € per il restauro e la valorizzazione del Santuario di Sant’Angelo e delle chiese San Giuseppe Maria Tomasi e Santa Barbara. Questi fondi saranno fondamentali per preservare il nostro patrimonio culturale e religioso.

Questi risultati rappresentano un altro passo importante per il bene della nostra comunità.

Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il lavoro finora svolto. È fondamentale continuare ad impegnarsi per il bene della città. Sono, infatti, convinto che insieme possiamo lavorare per costruire un futuro migliore per Licata”.