Questo pomeriggio alle ore 16 a Messina, in piazza Unione europea, si svolgerà la manifestazione a favore del Ponte sullo Stetto con la partecipazione del Ministro ai Trasporti, Matteo Salvini. Sarà presente anche una delegazione numerosa di Licata.

“Oltre alla manifestazione pro ponte, quella odierna sarà un’occasione per incontrare il VicePremier Matteo Salvini con tutto il comparto della marineria di Licata per rappresentare al Vicepremier Salvini, che tanto si è sempre speso nei confronti dei pescatori di Licata, la forte crisi che sta affrontando l’intero settore – le parole dell’assessore della Lega, Giuseppe Federico – L’Incontro è stato promosso dall’On. Annalisa Tardino ed organizzato dall’assessore Federico. Vi prenderà parte anche il Sindaco Angelo Balsamo, sempre attento alle problematiche che investono la marineria. Attenzione mostrata anche dall’onorevole Nino Germanà”.