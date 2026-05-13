Dalla Confcommercio di Licata arriva un invito alle forze politiche a partecipare al sit-in di venerdì 15 Maggio in Piazza Attilio Regolo.

Ai Consiglieri Comunali, a tutte le Forze Politiche, Sociali e Sindacali di Licata

Rivolgiamo l’invito formale a partecipare al sit in pacifico di venerdì 15 maggio 2026, ore 11:00, in Piazza Attilio Regolo.

Precisando che questa mobilitazione nasce non solo per difendere il lavoro e il reddito di imprese e famiglie, ma per porre una questione democratica di principio: il metodo di amministrare la cosa pubblica.

Riteniamo inaccettabile che si adottino atti di profonda trasformazione urbanistica senza un preventivo e reale confronto con i cittadini e le categorie produttive direttamente colpite.

Inoltre, riteniamo incoerente concentrare risorse e disagi in una piazza nevralgica per il commercio estivo, quando esistono altre aree e quartieri urbani che versano in condizioni di grave degrado e che avrebbero bisogno di interventi di riqualificazione ben più urgenti e prioritari.

Per queste ragioni, la presenza dei Consiglieri Comunali, delle forze politiche (rappresentate e non in consiglio) e di tutte le forze sociali è fondamentale per dare un segnale di unità a difesa del buonsenso, della partecipazione cittadina e del futuro economico di Licata.

Angelo Biondi – Confcommercio