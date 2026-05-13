Il Partito Democratico di Licata comunica la propria piena adesione alla manifestazione contro la crisi idrica, che si svolgerà a Licata il prossimo 13 Giugno.

”L’acqua è un bene primario che appartiene a tutti noi, senza colore politico, è un diritto che non può continuare ad essere negato ed elemosinato – si legge in una nota – ringraziamo i promotori dell’iniziativa, che stanno portando avanti, in modo trasparente e trasversale, una battaglia che appartiene ad ogni singolo cittadino e auspichiamo una grande partecipazione della città. Non possiamo demandare ad altri questa battaglia, tutti dobbiamo scendere in piazza per non continuare a subire in silenzio.

La persistente carenza d’acqua che attraversa la nostra città e non solo – continua la nota del PD – è intollerabile e continua a causare gravi disagi e disservizi in ogni settore, pubblico e privato. Già in tanti abbiamo denunciato le difficoltà dei cittadini, di chi si occupa del settore turistico e dei nostri agricoltori che non riescono più a sostenere i costi di produzione gravati, anche, dalla mancanza di acqua nelle campagne; aspettiamo, da sempre, adeguate soluzioni ad un problema atavico e mai risolto. Uniti possiamo dare più voce ai nostri diritti e pretendere risposte adeguate e risolutive per il bene della città”.

Il Partito Democratico di Licata